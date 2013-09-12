أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تيار الوحدة العربية يدعم شباب الثورة فى انتخابات البرلمان بالإسماعيلية

Google+ Print
تيار الوحدة العربية يدعم شباب الثورة فى انتخابات البرلمان بالإسماعيلية تيار الوحدة العربية يدعم شباب الثورة فى انتخابات البرلمان بالإسماعيلية

أصدر تيار الوحدة العربية بيانا، قال فيه إن التيار فى سيدعم مرشحين من شباب الثورة، للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة ممثلين عن الثورة.
> وقال تيار الوحدة العربية إن على كل القوى السياسية أن تتكاتف لتمثيل حقيقى للشباب داخل البرلمان، والبعد عن المطامع السياسية.

وقال إن التيار يعد لفعاليات مختلفة فى الفترة القادمة، هدفها توعية الشباب ونشر الوعى السياسى.

وأشار محمد موسى الأمين العام لتيار الوحدة العربية، إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحولا كبيرا فى مسار الثورة، وتحقيقا لمكتسبات الثورة وأهمها التمثيل العادل للشباب.

ومن الجدير بالذكر أن تيار الوحدة العربية، تم تشكيله من خلال عدة حركات ونشطاء سياسيين فى الدول العربية، وتم إنشاؤه بعد حل حركة 6 أبريل المستقلة، ودمجها داخل التيار بسبب الاتهامات التى تواجه حركة 6 أبريل بصفة عامة، ولرغبة أعضاء الحركة فى الخروج من عبائة 6 أبريل .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي