تيار الوحدة العربية يدعم شباب الثورة فى انتخابات البرلمان بالإسماعيلية

أصدر تيار الوحدة العربية بيانا، قال فيه إن التيار فى مصر سيدعم مرشحين من شباب الثورة، للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة ممثلين عن الثورة.

> وقال تيار الوحدة العربية إن على كل القوى السياسية أن تتكاتف لتمثيل حقيقى للشباب داخل البرلمان، والبعد عن المطامع السياسية.

وقال إن التيار يعد لفعاليات مختلفة فى الفترة القادمة، هدفها توعية الشباب ونشر الوعى السياسى.

وأشار محمد موسى الأمين العام لتيار الوحدة العربية، إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحولا كبيرا فى مسار الثورة، وتحقيقا لمكتسبات الثورة وأهمها التمثيل العادل للشباب.

ومن الجدير بالذكر أن تيار الوحدة العربية، تم تشكيله من خلال عدة حركات ونشطاء سياسيين فى الدول العربية، وتم إنشاؤه بعد حل حركة 6 أبريل المستقلة، ودمجها داخل التيار بسبب الاتهامات التى تواجه حركة 6 أبريل بصفة عامة، ولرغبة أعضاء الحركة فى الخروج من عبائة 6 أبريل .