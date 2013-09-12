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أهالى قرية بالوادى الجديد يشيدون مدرسة تعليم أساسى بجهودهم الذاتية

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أهالى قرية بالوادى الجديد يشيدون مدرسة تعليم أساسى بجهودهم الذاتية أهالى قرية بالوادى الجديد يشيدون مدرسة تعليم أساسى بجهودهم الذاتية

قال جهاد المتولى رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو منقار بالوادى الجديد، إن الأهالى قاموا بالتبرع بجهودهم الذاتية لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى لخدمة أبناء القرية، والتى تم الانتهاء من إنشائها بمساهمة من صندوق الأبنية التعليمية بقيمة 75 ألف جنيه، والتى تم إنشائها بمنطقة بئر 4 التابعة للقرية لخدمة أبناء المنطقة.

وأضاف المتولى أنه قد تم الانتهاء من إنشاء مبنى لوحدة الدفاع المدنى بتكلفة 700 ألف جنيه، وتمت الموافقة على شراء سيارة إطفاء للقرية مع اعتمادات موازنة العام القادم، كما تم إنشاء سور خاص بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بتكلفة 350 ألف جنيه.

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مصر 365