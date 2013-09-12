تركيب 4 غواطس آبار زراعية بالداخلة بتكلفة 8,7 مليون جنيه

أكد سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد، أن رئاسة المركز بالتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء، تقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الأولى من عمليات إحلال وتجديد غواطس طلمبات الآبار، حيث تم الانتهاء من تركيب 4 غواطس على مستوى مدينة موط وقرى أسمنت والمعصرة والشيخ والى بتكلفة إجمالية 8ملايين و700 ألف جنيه، وذلك للتغلب على الأعطال المتكررة للآبار بتلك المناطق.

وأضاف محمود أن رئاسة المركز تستعد للبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى لتركيب الغواطس الخاصة بآبار الرى، والتى تصل تكلفتها الإجمالية إلى 18 مليون جنيه، فى إطار خطة المحافظة لحل مشكلة الأعطال المتكررة لآبار الرى، وجهود اللواء محمود خليفة محافظ الإقليم نحو الإسراع فى صرف 74 غاطس جديد من مصلحة الميكانيكا والرى، والتى يتم توزيعها على مستوى مراكز المحافظة وفقا لدرجة الاحتياج.