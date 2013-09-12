أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تركيب 4 غواطس آبار زراعية بالداخلة بتكلفة 8,7 مليون جنيه

Google+ Print
تركيب 4 غواطس آبار زراعية بالداخلة بتكلفة 8,7 مليون جنيه تركيب 4 غواطس آبار زراعية بالداخلة بتكلفة 8,7 مليون جنيه

أكد سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد، أن رئاسة المركز بالتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء، تقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الأولى من عمليات إحلال وتجديد غواطس طلمبات الآبار، حيث تم الانتهاء من تركيب 4 غواطس على مستوى مدينة موط وقرى أسمنت والمعصرة والشيخ والى بتكلفة إجمالية 8ملايين و700 ألف جنيه، وذلك للتغلب على الأعطال المتكررة للآبار بتلك المناطق.

وأضاف محمود أن رئاسة المركز تستعد للبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى لتركيب الغواطس الخاصة بآبار الرى، والتى تصل تكلفتها الإجمالية إلى 18 مليون جنيه، فى إطار خطة المحافظة لحل مشكلة الأعطال المتكررة لآبار الرى، وجهود اللواء محمود خليفة محافظ الإقليم نحو الإسراع فى صرف 74 غاطس جديد من مصلحة الميكانيكا والرى، والتى يتم توزيعها على مستوى مراكز المحافظة وفقا لدرجة الاحتياج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365