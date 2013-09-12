انطلاق حملة احرق دمر واحنا نعمر بالإسماعيلية

انطلقت بداية من أمس الأربعاء، حملة احرق دمر وإحنا نعمر والتى نظمها بيت العيلة الإسماعيلاوية بالتنسيق مع اتحاد النقابات المستقلة، بحضور المهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث من أمام مجمع المحاكم وباتجاه شارع شبين الكوم، حيث تمت إزالة العبارات المسيئة للجيش والشرطة من على واجهة مجمع المحاكم والمنطقة الأزهرية ومعهد آل نوح الدينى، وواجهة المحطة الغازية لشركة الكهرباء، وقد لاقت الحملة استحسان الجمهور المجاور لهذه المنطقة والسيارات المارة التى كانت تقف وتقوم بتحية المشاركين بالحملة.

وشارك من الأعضاء الفنان مانى مكى، الذى أصر على حضور ابنتاه معه، أميرة وإيمان مكى، لتشاركن فى العمل، وعماد حجازى وإبراهيم عبد الجواد وعادل عبد المنعم المستشار الإعلامى لمدينة الإسماعيلية والمهندس علاء الدين مصطفى حسين وحكمت على ورضا عباس وسعد شفيق ومحمود حسن ومجموعة من الشباب.

وأكد أحمد رشوان أمين عام بيت العائلة، أن المسئولين بمجمع المحاكم والمعهد الأزهرى والمنطقة الأزهرية والمحطة الغازية والقوات المسلحة وقيادات الشرطة كان لهم عظيم الأثر فى الترحيب بالحملة، وتقديم المياه والمشاركة مع الحملة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية للحملة، ستنطلق اليوم الخميس الساعة العاشرة صباحا من أمام مدرسة المعدات الثقيلة، وسيتم منح كل من شاركوا بالحملة شهادات تقدير وإقامة حفل لتكريمهم.