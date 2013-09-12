«التربية» تدشن حملة «خط مساندة الطفل» بين أوساط طلاب وطالبات التعليم العام

دشنت وزارة التربية والتعليم حملة خط مساندة الطفل (116111) التوعوية لطلاب وطالبات مراحل التعليم الحكومي والأهلي في جميع المدارس. ودعت كافة مديري ومديرات المدارس عبر تعميم أصدرته بهذا الشأن إلى تعريف الطلاب والطالبات بخط المساندة، مؤكدًا على أهمية توعية الطالب والطالبة بوجود جهة تقدم لهما الحماية والمساندة في حالة الحاجة لها، مع ضرورة تبصير المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات بأهمية تزويد الطلاب والطالبات بمعلومات كافية عن خط المساندة وأهدافه وضوابط التبليغ، وكذلك توعية أولياء الأمور بوجود خط مجاني يساند ويخدم الأطفال دون سن الثامنة عشرة ويستجيب لاتصالاتهم ويستمع ويقدم المشورة الفورية لهم. مشيرة إلى أن تنفيذ خطة التعريف سيتم على مراحل تستهدف المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات ثم الطلاب والطالبات يلي ذلك أولياء الأمور والأمهات.

يذكر أن حملة خط مساندة الطفل ( 116111 ) التوعوية قد جاءت بناء على اتفاقيه التعاون بين وزارة التربية والتعليم، وصاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس المجلس الإشرافي لخط مساندة الطفل ببرنامج الأمان الأسري الوطني لدعم الأطفال واليافعين دون سن الثامنة عشرة في المملكة، والتي بادرت سموها في إطلاق حملة توعية على مستوى إدارات التربية والتعليم في المملكة وفق خطة إجرائية في اتفاقية مع الوزارة لتعريف الطلاب والطالبات بخط المساندة للطفل 116111 وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد 1434/1435ه.

هذا وتهدف الحملة التي وجهتها الوزارة بتعميم على جميع الإدارات التعليمية بالمناطق إلى تمكين الطلاب والطالبات دون سن الثامنة عشرة من الاتصال بالخط المجاني الموحد 116111، وطلب المشورة المناسبة من فرق اختصاصي مؤهل للاستماع للمشاكل التي يتعرضون لها، وتوفير المشورة الفورية والمتخصصة لهم ولأولياء أمورهم أو مقدمي الرعاية لهم، مع المتابعة مع الجهات المعنية للتأكد من توفير خدمات الرعاية والحماية عبر الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمة لهم.

وقد اكتسب خلال الفترة الأخيرة أهمية كبرى تعكس مدى اهتمام شرائح المجتمع المختلفة بمعرفة خط مساندة الطفل، ونوعية الخدمات التي يقدمها، وأوضحت إحصائية صدرت عن برنامج الأمان الأسري الوطني في المملكة أنه وخلال العام 1433ه / 2012م قد تلقى الخط أكثر من 7 آلاف اتصال هاتفي، بهدف طلب النجدة والمساندة.