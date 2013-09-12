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الصحة: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا بالرياض ووضعها مستقر

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الصحة: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا بالرياض ووضعها مستقر الصحة: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا بالرياض ووضعها مستقر

    في إطار أعمال التقصي الوبائي والمتابعة المستمرة التي تقوم بها وزارة الصحة لفيروس كورونا الجديد المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-COV)، أعلنت الوزارة عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بالفيروس بمنطقة الرياض: الأولى لمقيمة تبلغ من العمر (51) عاما، مخالطة لحالة مصابة مؤكدة بالفيروس، وحالتها مستقرة.

أما الحالة الثانية فهي لمقيمة تعمل بالقطاع الصحي تبلغ من العمر (47) عاما، وظهرت عليها أعراض طفيفة.

والحالة الثالثة لمقيمة تبلغ من العمر (39) عاما تعمل بالقطاع الصحي وظهرت عليها أعراض طفيفة أيضا.

أما الحالة الرابعة فهي لمقيم يعمل بالقطاع الصحي يبلغ من العمر (38) عاما، وجميعهم من المخالطين لحالة إصابة مؤكدة، ووضعهم الصحي مستقر.

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