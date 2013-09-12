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صالح بن حميد يرعى حفل توزيع جائزة حريملاء للتفوق

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صالح بن حميد يرعى حفل توزيع جائزة حريملاء للتفوق صالح بن حميد يرعى حفل توزيع جائزة حريملاء للتفوق

    يرعى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي حفل توزيع جائزة حريملاء للتفوق في دورتها الأولى بعد مغرب يوم الجمعة 21 ذي القعدة 1434ه الموافق 27 سبتمبر 2013م، وذلك في قصر الجماعة بمحافظة حريملاء.

صرح بذلك رئيس هيئة الجائزة علي بن أحمد الشدي، مشيراً إلى أن هذه الجائزة حظيت بتدشين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم الأحد 2 رجب الماضي الموافق 12 مايو، وذلك في محافظة حريملاء، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض ونائبه على الرعاية الكريمة وتشريف الجائزة بتدشينها.

وقد وجه رئيس هيئة الجائزة الدعوة لكبار المسؤولين وأهالي حريملاء والمراكز التابعة لها لتشريف حفل توزيع الجائزة، ومشاركة الفائزين والفائزات الاحتفاء بهم، والتعبير عن اعتزاز المحافظة بأبنائها المتفوقين سواء خريجي كليات المحافظة أو الجامعات أو العالمية، داعيًا لهم بدوام التوفيق والسداد.

واختتم رئيس هيئة الجائزة تصريحه بتقديم الشكر إلى أعضاء هيئة الجائزة المؤهلين في تخصصات مختلفة وهم جميعاً من أبناء محافظة حريملاء المشهود لهم بالمهنية والكفاءة العلمية والذين بذلوا وقتهم الخاص وجهدهم وفكرهم خدمة للعلم وتشجيعاً لطلابه وإعلاء لشأن المتفوقين في هذا الوطن المعطاء الذي فتح لهم أبواب التعليم في الداخل والخارج.

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