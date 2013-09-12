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مليار ريال في حسابات مستفيدي الضمان لشهر ذي القعدة

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مليار ريال في حسابات مستفيدي الضمان لشهر ذي القعدة مليار ريال في حسابات مستفيدي الضمان لشهر ذي القعدة

    بلغ إجمالي ما خصصته وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من معاشات لشهر ذي القعدة من هذا العام 1434ه،(1.193.874.851) ريالاً، شملت (823.557) حالة ضمانية. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد الثبيتي أن المبلغ قد أودع في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهريًا بشكل مستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية. وأبان أن هناك عددًا من الحالات المسجلة بلغت (4940) حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أوعدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على (783) حالة من الحالات الجديدة، حيث لم يتم تسجيلها. وأكد حرص ولاة الأمر على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم في هذا الشهر إضافة (9930) حالة ضمانية جديدة من المستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في (الأيتام، العجز الكلي، الأرامل، العجز المؤقت، مفقودي العائل)، في جميع مناطق المملكة من خلال (97) مكتبًا من مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في المملكة، و(9) وحدات خدمات ضمانية.

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