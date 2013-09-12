البابا تواضروس يستقبل عمرو موسى ويطلب منه تعديل المادة 3 من الدستور المعطل

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأربعاء، عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عقب انتهاء العظة الأسبوعية للبابا. وقالت مصادر كنسية، إن اللقاء ناقش مطالب الكنيسة في التعديلات المقترحة على الدستور، موضحة أن اللقاء حضره الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة تعديل الدستور . وأضافت المصادر أن «موسى» أكد للبابا تواضروس أن الدستور الجديد سيكون مدنياً 100%، وسيختلف جذرياً عن دستور 2012، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتم تمرير كل المواد بالتوافق بين أعضاء اللجنة . وقال المصدر، إن البابا طلب تعديل المادة الثالثة من دستور 2012 التي تنص على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية»، وطالب البابا بحذف كلمتي «المسيحيين واليهود» وتوضع جملة «لغير المسلمين». كان البابا تواضروس ألقى عظته الأسبوعية، مساء الأربعاء، للمرة الأولى منذ 10 أسابيع غابها عن الكاتدرائية المرقسية، بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد، وكانت آخر عظة له 26 يونيو الماضي .

شبكةعيونالإخبارية

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