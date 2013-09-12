وزير النفط الإيرانى يغير كبار المسئولين فى القطاع

ذكر الموقع الإلكترونى لوزارة النفط الإيرانية (شانا) اليوم، الأربعاء، أن وزير النفط الجديد بيجن زنغنة قرر تعيين ركن الدين جوادى رئيسًا لشركة النفط الوطنية الإيرانية ليحل محل أحمد قلعة بانى.

كما عين الوزير جوادى نائبًا له وعين ثمانية أعضاء جدد فى مجلس إدارة الشركة فى إطار تغييرات واسعة للمسئولين بقطاع الطاقة الذين خدموا فى الحكومة السابقة.

وفى وقت سابق هذا الأسبوع عين الوزير حميد رضا اراكى عضوا منتدبا لشركة الغاز الوطنية الإيرانية خلفا لجواد اوجى.

وقال موقع شانا، إنه تقرر تعيين عباس شرى مقدم رئيسا لشركة البتروكيماويات الوطنية ليحل محل عبد الحسين بيات.

وسبق أن خدم جوادى كمدير لشركة الصناعات النفطية للهندسة والمقاولات وكان رئيسا لشركة الغاز الوطنية حين كان زنغنة وزيرا للنفط فى عهد الرئيس الإصلاحى محمد خاتمى.

وتمتلك إيران رابع أكبر احتياطى مؤكد من النفط فى العالم وأكبر احتياطى غاز طبيعى غير أن العقوبات الغربية قلصت صادرات النفط، وحالت دون نمو قطاع الغاز.