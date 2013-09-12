مبادرة للحد من انتشار فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى

تعلن مجموعة المصرية للاتصالات ومؤسسة مصر الخير، الاثنين المقبل، عن مبادرة جديدة للحد من انتشار فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى "سى" وتطوير وحدات بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة، وذلك بمؤتمر الاثنين المقبل.

يحضر المؤتمر الدكتور "على جمعة"، مفتى الديار المصرية السابق، ورئيس مجلس الأمناء بمؤسسة مصر الخير، والمهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس أحمد أسامة، العضو نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الشئون التجارية لمجموعة المصرية للاتصالات، والدكتور صلاح شادى، الرئيس التنفيذى لقطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير.