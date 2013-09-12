تراجع البطالة فى بريطانيا إلى 7.7% فى يوليو

انخفضت نسبة البطالة فى بريطانيا فى يوليو على غير المتوقع لتسجل أقل مستوى منذ أواخر العام الماضى، وهو ما يعزز التكهنات فى أسواق المال بأن يرفع بنك انجلترا المركزى أسعار الفائدة أسرع من المتوقع.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم، الأربعاء، إن المعدل انخفض إلى 7.7% فى الأشهر الثلاثة حتى يوليو من 7.8% قبل ذلك، حيث انخفض عدد العاطلين وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية بواقع 24 ألف شخص إلى 13.487 مليونا.

وهذا أقل معدل بطالة منذ الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2012.

وفى مؤشر آخر على تحسن سوق العمل انخفض عدد المطالبين بإعانة بطالة بواقع 32 ألفا و600 شخص فى أغسطس، وتوقع الاقتصاديون المشاركون فى استطلاع أجرته رويترز انخفاضًا بواقع 22 ألفا.

واكتسبت بيانات الوظائف أهمية أكبر منذ تعهد بنك إنجلترا المركزى الحريص على تشجيع الإنفاق والاستثمار بإبقاء تكلفة الاقتراض الأساسية منخفضة ما استمر معدل البطالة، وفقًا لمعايير منظمة العمل فوق سبعة بالمائة.