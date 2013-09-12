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إجراءات سودانية لاستئناف التبادل التجارى مع جنوب السودان

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إجراءات سودانية لاستئناف التبادل التجارى مع جنوب السودان إجراءات سودانية لاستئناف التبادل التجارى مع جنوب السودان

أعلن اتحاد عام غرف النقل السودانية، عن وضع إجراءات جديدة لاستئناف التبادل التجارى مع دولة جنوب السودان عقب فتح المعابر بين الدولتين.

وقال الأمين العام للغرفة القومية للسفريات شمس الكمال حمد دياب، فى تصريح للمركز السودانى للخدمات الصحفية أمس الأربعاء إن الغرفة وضعت ترتيبات وجهودا مكثفة بشأن القوافل التجارية المتجهة إلى دولة الجنوب، مشيرا إلى أن الترتيبات شملت الإجراءات المتعلقة بتصديق وتفتيش الشاحنات والعمالة، وتوفير كافة أنواع السلع الاستهلاكية والملابس والأدوية والوقود.

وتوقع دياب، نجاح التبادل التجارى عقب زيارة رئيس دولة الجنوب سلفا كير إلى الخرطوم مؤخرا، ودعا السلطات إلى الإسراع بفتح المعابر وإزالة المعوقات المتمثلة فى النواحى الأمنية، وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك، للإسهام فى انسياب حركة النقل وإنعاش الاقتصاد بالبلدين.

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مصر 365