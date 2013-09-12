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استشارى تغذية: الأطعمة المشبعة بالدهون تجعلك كسولا

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استشارى تغذية: الأطعمة المشبعة بالدهون تجعلك كسولا استشارى تغذية: الأطعمة المشبعة بالدهون تجعلك كسولا

تفرض علينا الحياة الحديثة نمط الحياة السريعة " تيك أواى" فالسرعة المهولة فى العلم والتكنولوجيا جعلت الكثيرين يلجئون إلى الوجبات السريعة بدل من تناول أغذية صحية.

يقول الدكتور صبحى عيد استشارى التغذية وعلاج السمنة والنحافة، أن تناول الأطعمة المشبعة بالدهون والتى تنتشر بشدة فى الوجبات السريعة تزيد من معدل إصابة الإنسان بأمراض الأوعية الدموية والقلب وحتى فى بعض الحالات (وخاصة الحار منها) تسبب فى الإصابة بأمراض السرطان، وخاصة سرطان الكبد بالإضافة ما تسببه بالنسبة للجسم من تراكم يؤدى إلى زيادة كبيرة بالوزن.

وأضاف عيد أن عددا من الدراسات الحديثة أكدت أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة المشبعة بالدهون بصورة كبيرة يكونوا أقل تركيزا من أقارنهم ممن يتناولون وجبات مشبعة أقل، كما أن مدمنى ذلك النوع من الطعام يكونوا أكثر ميلا إلى الكسل والنعاس والبدانة.

وقال عيد، إن الأطعمة المشبعة بالدهون عند تناولها يزداد شعور الشخص بالنعاس والتعب خلال النهار مما يؤثر على قدرة الأشخاص على العمل والكفاءة والانتباه بينما تناول الكربوهيدرات ارتبط بزيادة معدل التركيز والاستيقاظ.

ونصح عيد بضرورة الحفاظ على وجبه الأطفال والحرص على وجود بعض البروتينات به كتناول بيضة صباحا، يجعلك تشعر بالشبع لفترات طويلة مما يقلل من استهلاكك للأطعمة الدهنية.

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مصر 365