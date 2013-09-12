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حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى": التغذية أحيانًا أهم من العلاج

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حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى": التغذية أحيانًا أهم من العلاج حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى": التغذية أحيانًا أهم من العلاج

يعتبر المرض هو مرادف لضعف المناعة عند الإنسان وتعتبر المناعة هى جيش الدفاع الأول عن الجسم لذلك يجب الاهتمام بها ويمكن ذلك من خلال التغذية الجيدة والمناسبة للجسم.

ويقول الدكتور أحمد الجويلى، صيدلي، ومنسق حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى أن أغلب المرضى والذين يأتون إلى الصيدلية لصرف أدويتهم نطلب منهم دائما الاهتمام بالتغذية السليمة، لأنها فى بعض الحالات تكون أهم من الدواء مع التأكيد أن دواء يجب أن يؤخذ معها بشكل منتظم.

وأضاف الجويلى هناك عدد من الأطعمة والمأكولات, ننصح بتناولها, فى معظم الحالات كوقاية أو كعلاج..

ومنها التفاح المعروف بفوائده الكثيرة فهو يحتوى على الحديد، كما أنه غنى بالألياف الطبيعية لذلك لا يسبب زيادة الوزن لمن يريدون اتباع أى حميات غذائية.

الثوم لأنه يحتوى على نسبة كبيرة من الفسفور، الذى يفيد فى تغذية خلايا المخ وتنشيط الذاكرة، كما يحتوى على الكالسيوم المقوية للعظام البقدونس يعتبر غذاء منشطا للذاكرة وللجهاز التناسلى، كما يحتوى على فيتامين (C) أكثر من الليمون، وكذلك يحتوى على فيتامين (A) الهام جدا فى تقوية البصر.

الموز يُستخدم لعلاج اضطرابات الأمعاء بما فيها القرح، وهى الفاكهة الوحيدة الآمنة، التى تُصف لمرضى القرحة
> عسل النحل يساهم فى علاج اضطرابات الجهاز الهضمى، حيث يزيد من نشاط الأمعاء ولا يسبب تهيجا لجدران القنوات الهضمية ويعمل على تنشيط عملية التمثيل الغذائى.

وأضاف الجويلى، إن كل صنف غذائى من هذا, يعتبر صيدلية متنقلة فى حد ذاته.. (طالما لم يكن هناك مرض معين يمنع تناوله.. فمثلا: الثوم يزيد من سيولة الدم.. لذلك لا يمكن تناوله (بالتحديد إذا كان غير مطهى), مع مرضى سيولة الدم الزائدة, أو مرضى الجلطات الذين يتناولون مسيّلات الدم زى الوارفارين مثلا)

ونصح الجويلى بأهمية إلا يمر يوم إلا وقد تناولت نوعا واحدا على الأقل من تلك الأطعمة الخمسة.

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