فيروس "كورونا" يكشر عن أنيابه ويودى بحياة 56 شخصا بالعالم معظمهم سعوديون

بدأ فيروس "كورونا"، بالتزامن مع ذكرى ظهوره فى سبتمبر الماضى، يكشر عن أنيابه، مسجلاً خلال الـ3 أسابيع الماضية فقط متوسط إصابات ووفيات هو الأعلى منذ ظهوره، حيث تم تسجيل 29 إصابة (26 فى السعودية و3 فى قطر)، توفى منهم 10 (8 فى السعودية و2 فى قطر)، بحسب مصادر طبية.

ورغم مرور نحو 16 يوما خلال الفترة من 1 إلى 17 أغسطس الماضى دون الإعلان عن تسجيل أى إصابات أو وفيات بفيروس (كورونا)، الأمر الذى اعتبره البعض مؤشرا على بدء السيطرة عليه، إلا أن الفيروس ظهر من جديد بقوة بالتزامن مع ذكراه الأولى خلال الفترة من 18 أغسطس وحتى اليوم الأربعاء.

ولوحظ فى الحالات التى أعلن عنها التنوع فى أعمار المصابين، إذ تم تسجيل حالات للمرض لدى الأطفال والشباب، فيما تركزت الإصابات والوفيات فى كل من الرياض (وسط) وحفر الباطن (شمال شرق) والمدينة المنورة (غرب). وارتفع عدد الإصابات فى السعودية من 74 فى 17 أغسطس الماضى إلى 100 حاليا، كما ارتفع عدد الوفيات من 39 إلى 47.

ويعد فيروس "كورونا"، أو ما يسمى الالتهاب الرئوى اللانمطى الحاد، أحد الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى، ولا توجد حتى الآن على مستوى العالم معلومات دقيقة عن مصدر هذا الفيروس ولا طرق انتقاله، كما لا يوجد تطعيم وقائى أو مضاد حيوى لعلاجه.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء أمس الثلاثاء، عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المدينة المنورة والرياض. وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى كل من الدمام والأحساء (شرق) وحفر الباطن (شمال شرق) وبيشة وعسير (جنوب غرب) والرياض والقصيم (وسط) والطائف وجدة والمدينة المنورة (غرب).

ويثير تسجيل وفيات وإصابات بالفيروس فى المدينة المنورة، إلى جانب تسجيل حالات سابقة بالفيروس فى محافظة الطائف التى تبعد نحو 68 كلم عن مكة مخاوف وقلقًا مع اقتراب موسم الحج. كما أن ظهوره فى الأحساء، وهى فى طريق القادمين إلى المملكة برًا للعمرة والحج (من دول مجلس التعاون الخليجى)، وفى جدة، وهى فى طريق القادمين جوًا لأداء الحج يثير قلق البعض. ودول مجلس التعاون الخليجى هى الإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت، إضافة إلى السعودية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت فى وقت سابق عن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى القادمين للعمرة والحج لعام 1434هـ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمرض فيروس الكورونا الجديد. وأوصت الوزارة بتأجيل أداء مناسك العمرة والحج لهذا العام لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، كمرضى القلب والكلى والجهاز التنفسى والسكرى، ومرضى نقص المناعة الخلقية والمكتسبة، إضافة إلى المصابين بأمراض الأورام، وكذلك الحوامل والأطفال.

ومنذ اكتشاف المرض بالعالم فى سبتمبر الماضى تم تسجيل 125 حالة إصابة بفيروس الكورونا حول العالم منها 100 فى السعودية وحدها. وبلغ إجمالى المتوفين بالفيروس فى العالم 56 منهم 47 فى السعودية، وكانت معظم حالات الوفاة لأشخاص تجاوزوا الأربعين من أعمارهم.