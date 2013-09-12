عمان تستضيف المؤتمر الـ12 لمنظمة الصحة الحيوانية العالمية فى 23 سبتمبر

تستضيف العاصمة الأردنية عمان فى 23 سبتمبر الجارى المؤتمر الثانى عشر لمنظمة الصحة الحيوانية العالمية، وذلك بمشاركة 21 دولة من مختلف دول العالم.

وفى هذا الإطار..بحث وزير الزراعة الأردنى الدكتور عاكف الزعبى اليوم الأربعاء، مع ممثل منظمة الصحة العالمية فى الشرق الأوسط الدكتور غازى يحيى الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر، وأهم الإجراءات التى تنفذها الوزارة لإنجاح أعماله.

وفى الوقت الذى أشاد فيه الزعبى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية باعتبارها المرجع الأول للصحة الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان..قال يحيى إن المنظمة تعول كثيرا على عقد هذا المؤتمر مشيدا بسمعة الأردن الطيبة فى مجال الطب البيطرى.