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اليمن يتصدر أعلى معدلات سوء التغذية المزمن

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اليمن يتصدر أعلى معدلات سوء التغذية المزمن اليمن يتصدر أعلى معدلات سوء التغذية المزمن

أكدت أثارين كازبد، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، أن اليمن يتصدر أعلى معدلات سوء التغذية المزمن على مستوى العالم.
> جاء ذلك فى تصريح لأثارين كازبد لدى وصولها العاصمة صنعاء اليوم هى والوفد المرافق لها فى زيارة تستغرق عدة أيام.
> ومن المقرر أن تجرى المسئولة الأممية خلالها لقائها المسئولين اليمنيين عددًا من المباحثات حول قضايا التغذية فى اليمن.
> وأوضحت، أن المباحثات ستتناول تعزيز التعاون القائم والشراكة مع اليمن من أجل مساعدة الشعب اليمنى.
> وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمى قدم مساعدات لـ5 ملايين يمنى فى عام 2012م متوقعة زيادة أعداد المحتاجين فى عامى 2013 / 2015، لافتة إلى أنها تعمل بالتنسيق والتعاون مع منظمة اليونسيف ووزارة الصحة العامة والسكان على تخفيض هذه النسبة ووضع اليمن فى مرحلة استقرار فيما يخص الأمن الغذائى.

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مصر 365

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