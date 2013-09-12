أكدت أثارين كازبد، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، أن اليمن يتصدر أعلى معدلات سوء التغذية المزمن على مستوى العالم.

> جاء ذلك فى تصريح لأثارين كازبد لدى وصولها العاصمة صنعاء اليوم هى والوفد المرافق لها فى زيارة تستغرق عدة أيام.

> ومن المقرر أن تجرى المسئولة الأممية خلالها لقائها المسئولين اليمنيين الحكومة عددًا من المباحثات حول قضايا التغذية فى اليمن.

> وأوضحت، أن المباحثات ستتناول تعزيز التعاون القائم والشراكة مع اليمن من أجل مساعدة الشعب اليمنى.

> وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمى قدم مساعدات لـ5 ملايين يمنى فى عام 2012م متوقعة زيادة أعداد المحتاجين فى عامى 2013 / 2015، لافتة إلى أنها تعمل بالتنسيق والتعاون مع منظمة اليونسيف ووزارة الصحة العامة والسكان على تخفيض هذه النسبة ووضع اليمن فى مرحلة استقرار فيما يخص الأمن الغذائى.