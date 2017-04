Riddick في المرتبة الأولى

هذا الأسبوع تمكن فيلم Elysium من المحافظة على المرتبة الأولى حيث حصد مبلغ 21.2 مليون دولار وعاد فيلما White House Down و We’re The Millers الى المرتبة الثانية والثالثة حيث حصد الأول 12.6 مليون دولار والثاني 9.9 مليون دولار. وتراجع فيلم The Conjuring من المرتبة الثالثة الى الرابعة مع 8.5 مليون دولار، كما تراجع أيضاً فيلم One Direction: This Is Us من المرتبة الثانية الى الخامسة حيث حصد 7.6 مليون دولار.

في أميركا دخل فيلم Riddick مباشرة في المرتبة الأولى حيث جمع مبلغ 19 مليون دولار على شباك التذاكر، وتراجع فيلم Lee Daniels' The Butler الى المرتبة الثانية مع 8.4 مليون دولار، وللأسبوع الثاني على التوالي سجّل الفيلم المكسيكي Instructions Not Included مفاجأة بتقدمه من المرتبة الخامسة الى الثالثة مع 8.1 مليون دولار، وتراجع فيلم We’re The Millers الى المرتبة الرابعة حيث جمع 7.6 مليون دولار. وتراجع أيضاً فيلم Planes من المرتبة الرابعة الى الخامسة حاصداً 4.1 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة دخل فيلم Riddick مباشرة في المرتبة الأولى حيث شاهده 57827 شخص، ودخل أيضاً فيلم We’re The Millers الى المرتبة الثانية بعد أن شاهده 34015 شخص وتراجع فيلم 2 Guns من المرتبة الأولى الى الثالثة مع 22944 مشاهد كما تراجع فيلم Turbo من المرتبة الثانية الى الرابعة مع 21286 مشاهد، ودخل فيلم Kick-Ass 2 مباشرة في المرتبة الخامسة حيث شاهده 13889 شخص.