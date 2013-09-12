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بالصور.. ضبط أدوات طبية مجهولة المصدر‎ ببورسعيد

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بالصور.. ضبط أدوات طبية مجهولة المصدر‎ ببورسعيد بالصور.. ضبط أدوات طبية مجهولة المصدر‎ ببورسعيد

 

تمكن قسم شرطة مباحث بمحافظة بورسعيد من ضيط السيارة رقم ( أ م ف 285 ) قيادة  حسن عبد اللطيف كشك 31 سنة مقيم الزاوية الحمراء – القاهرة وبصحبتة المدعو عوض محمد ابو ضيف 27 سنة مندوب شركة ادوات طبية ومقيم القاهرة …محملة بعدد ( عشرون الف ) جهاز محاليل ” المستخدم لتوصيل المحلول من العبوة لجسم المريض ” مجهولة المصدر، مخالفا بذلك القرار رقم 113 لسنة 1994 لحيازتة سلع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى بيانات تفيد مصدرها .

وأمر اللواء سيد جاد الحق مدير الامن بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة ..وكلف ادارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

 

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