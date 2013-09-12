محافظ الوادي الجديد يعرض مطالب المحافظة على رئيس الوزراء فى مؤتمر المحافظين‎

عرض اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد فى مؤتمر المحافظين مطالب محافظة الوادى الجديد على الاستاذ الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء ومجموعة من الوزراء بهيئة الاستثمار وحيث عرض اللواء محمود خليفة على رئيس الوزراء تشكيل حزمة وزارية مشكلة من الوزراء وزير الري ووزير الزراعة ووزير الصحة ووزير الكهرباء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية لزيارة المحافظة لعرض مشاكل المحافظة وأسلوب حلها على الطبيعة للاستفادة لتحقيق التنمية الشاملة لمحافظة الوادي الجديد للاستفادة القصوى من الإمكانيات الميسرة للمحافظة زراعياً وصناعياً ومياه وأثار وكان رأى رئيس الوزراء أن يكون التنسيق المباشر بين و الوزراء مباشرة .

وخلال المؤتمر دعا اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط لزيارة المحافظة لبحث انسب الأساليب للاستفادة القصوى من إمكانيات المحافظة وهو ما رحب به وزير التخطيط وأكد انه على استعداد لتلبية الدعوى خلال الأيام القادمة وتوقع اللواء محمود خليفة أن يكون لهذه الزيارة نتائج ايجابية كثيرة تعود على المحافظة ومن خلال اهتمام المحافظ بشئون صغار المزارعين عرض على وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد موضوع ترخيص بناء الحظائر للمواشي ووعد سيادته بحل هذا الموضوع وستكون هناك أخبار سارة قريباً في هذا الشأن للإخوة المزارعين.

> وناشد المحافظ الدكتور محمد محمود عبد المطلب وزير الموارد المائية الري لسرعة توريد الغواطس الخاصة بآبار الري .