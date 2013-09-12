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ضبط 11 بندقيه وفرد خرطوش خلال حملة أمنية بالمنيا

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ضبط 11 بندقيه وفرد خرطوش خلال حملة أمنية بالمنيا ضبط 11 بندقيه وفرد خرطوش خلال حملة أمنية بالمنيا

تمكنت الاجهزه الامنيه بقنا من ضبط 11 بندقيه وفرد خرطوش فى الحمله الامنيه التى شنتها المديريه على مركز قوص .
> كانت حمله أمنيه بإشراف اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد انطلقت بمختلف قرى ومراكز المحافظه وأسفرت عن ضبط فارس . خ . س 25 عامل ومقيم مدينة قوص بفرد خرطوش وحماده . أ 24 سنه عاطل بفرد روسى وسعيد . ح 27 سنه عامل وبحوزته فرد روسى ومحمد . ر 29 سنه عاطل ومقيم بقريه حجازه بحرى وبحوزته عدد 6 بندقية خرطوش و2 فرد خرطوش و30 طلقه خرطوش بالإضافه الى ضبط عدد 5 قضايا أموال عامه، وفى مجال تنفيذ الاحكام تم  تنفيذ 45 حكم حبس جزئى وعدد 15 حكم حبس مستأنف، وعدد 70 حكم غرامات.

وفى مجال التشكيلات العصابية تم ضبط حمادة . ك . م 22 سنه مقيم الحمر والجعافرة وكلا من الضانى . س وأحمد . ح وبحوزتهم عدد 4 أغنا م وفى فى مجال تم ضبط 3 محل بيع لحوم خارج السلخانة وعدد 6 محل تجارى عدم وجود شهادات صحية وعدد 5 مخبز بيع خبز أقل من الوزن وعدد 2 قضية غش تجارى كما تمكنت الحملة فى مجال المرور من ضبط 11 دراجة بخارية بدون لوحات و30 توك توك بدون أوراق و50 مخالفة غرامة فورية و2 سيارة بدون ترخيص.
> وفى مجال المرافق تم إزاله عدد 36 حالة أشغال طريق – و46 مخالفة ادارية و14 بائع متجول بالاضافة الى 50 حالة ازالة تعديات على اراضى زراعية باجمالى 6 فدان.

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