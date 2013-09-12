ضبط 11 بندقيه وفرد خرطوش خلال حملة أمنية بالمنيا

تمكنت الاجهزه الامنيه بقنا من ضبط 11 بندقيه وفرد خرطوش فى الحمله الامنيه التى شنتها المديريه على مركز قوص .

> كانت حمله أمنيه بإشراف اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد انطلقت بمختلف قرى ومراكز المحافظه وأسفرت عن ضبط فارس . خ . س 25 عامل ومقيم مدينة قوص بفرد خرطوش وحماده . أ 24 سنه عاطل بفرد روسى وسعيد . ح 27 سنه عامل وبحوزته فرد روسى ومحمد . ر 29 سنه عاطل ومقيم بقريه حجازه بحرى وبحوزته عدد 6 بندقية خرطوش و2 فرد خرطوش و30 طلقه خرطوش بالإضافه الى ضبط عدد 5 قضايا أموال عامه، وفى مجال تنفيذ الاحكام تم تنفيذ 45 حكم حبس جزئى وعدد 15 حكم حبس مستأنف، وعدد 70 حكم غرامات.

وفى مجال التشكيلات العصابية تم ضبط حمادة . ك . م 22 سنه مقيم الحمر والجعافرة وكلا من الضانى . س وأحمد . ح وبحوزتهم عدد 4 أغنا م وفى فى مجال التموين تم ضبط 3 محل بيع لحوم خارج السلخانة وعدد 6 محل تجارى عدم وجود شهادات صحية وعدد 5 مخبز بيع خبز أقل من الوزن وعدد 2 قضية غش تجارى كما تمكنت الحملة فى مجال المرور من ضبط 11 دراجة بخارية بدون لوحات و30 توك توك بدون أوراق و50 مخالفة غرامة فورية و2 سيارة بدون ترخيص.

> وفى مجال المرافق تم إزاله عدد 36 حالة أشغال طريق – و46 مخالفة ادارية و14 بائع متجول بالاضافة الى 50 حالة ازالة تعديات على اراضى زراعية باجمالى 6 فدان.