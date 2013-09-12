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ضبط لص سرق “توك توك” تحت تهديد السلاح بسوهاج‎

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ضبط لص سرق “توك توك” تحت تهديد السلاح بسوهاج‎ ضبط لص سرق “توك توك” تحت تهديد السلاح بسوهاج‎

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة المنشاة من المدعو أحمد عبد الله عبد الباسط سن 23 سائق دراجة نارية ” توك توك ” – ويقيم مدينة المنشاة بأنه أثناء قيادته دراجته النارية بذات الناحية، طلب منه شخص مجهول توصيله لأحد الشوارع بالمدينة وفـي الطريق قام بتهديده بسلاح أبيض فـي محاولة منه لسرقة الدراجة النارية بالإكراه إلا أنه قاومه وأستولي منه علي السلاح الأبيض وألقاه بالترعة المجاورة للمكان ولاذ المتهم بالفرار .
> تم إخطار الأكمنة الثابتة والمتحركة بالمركز بأوصاف المتهم المذكور حيث تمكن أحدها برئاسة النقيب أحمد فاروق ضابط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم المذكور وتبين أنه يدعى محمود السيد محمود سن 21 جزار – ويقيم دائرة مركز العسيراتوبحيازته فرد روسي صناعة محلية وعدد “2″ طلقة عيار 7.62 × 39.

 

بمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة .
> تحرر عن ذلك المحضر رقم 3382 إداري المركز لسنة 2013 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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