إصابة أمين شرطة ومجند في إطلاق مسلحين النار على دورية أمنية بشبرا الخيمة‎

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لكشف غموض استهداف سيارة دورية أمنية تابعة لنجدة بنها، مكلفة بتمشيط الطريق الدائري حتى منطقة أبوزعبل، وبالقرب من منطقة بهتيم فوجئت القوات بمجهولين يطلقون أعيرة نارية بكثافة، ما أسفر عن إصابة أمين شرطة، ومجند. تم نقلهما للمستشفى وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد جمال الدغيدي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، بالواقعة وانتقل على الفور اللواءان عرفة حمزة مدير المباحث وهشام خطاب مفتش الأمن العام، وتبين للعميد أسامة عايش رئيس مباحث المديرية، أن الحادث أسفرعن إصابة كل من أمين شرطة سعيد محمد، والمجند درجة أولى خالد سمير.