اجتماع أميركي- روسي مهم في جنيف اليوم لمناقشة آلية تدمير ترسانة الأسد

سلمت روسيا أمس الولايات المتحدة خطة لوضع ترسانة النظام السوري من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي تمهيداً لتدميرها، فيما يعكف دبلوماسيون من موسكو وواشنطن على التحضير لاجتماع مهم يعقد في جنيف اليوم بين رئيسي الدبلوماسية الروسية والأميركية سيرغي لافروف وجون كيري.

وقال كيري ان لدى لافروف "أفكاراً مهمة حول الوسائل التي يمكننا بموجبها التوصل الى ذلك"، مضيفا "اذا تمكنا فعلاً من توفير أمن كل الأسلحة الكيميائية السورية عبر هذه الوسيلة، فإنها بوضوح الوسيلة المفضلة وسيشكل ذلك خطوة حقيقية".

وسيشارك في الاجتماع خبراء أميركيون في التسلح إضافة إلى الأخضر الإبراهيمي المبعوث العربي الأممي.

إلى ذلك، رحب الوزاري العربي أمس بالمبادرة الروسية مجدداً التأكيد على عدم اختزال الأزمة السورية في تداعيات جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية وضرورة معاقبة مرتكبي مجزرة الغوطة وغيرها من الجرائم وتقديمهم إلى الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب.