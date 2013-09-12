وزير الحج: التفويج الإلكتروني قضى على تكدس المعتمرين في المطارات.. وسيطر على «التخلّف»

مكة المكرمة - جمعان الكناني تصوير – محمد حامد

أعلن وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار عن وصول 25 ألف حاج إلى المملكة حتى أمس، مؤكداً نجاح موسم العمرة لهذا العام، فقدم خدمات وإنجازات وتسهيلات كبرى تمثل بحق رسالة توجهها المملكة للعالم، لأنها تتعلق برعاية ضيوف الرحمن وتسهيل السبل أمامهم ليتمكنوا من أداء نسكهم في جو تكسوه السكينة والوقار.

وقال الدكتور حجار في الحفلة السنوية لتكريم العاملين في خدمة الحجاج من قطاعات الوزارة والجهات ذات العلاقة في مكة المكرمة بعد انتهاء موسم العمرة: "لم يكن ذلك ليتحقق لولا توفيق المولى تبارك وتعالى، ثم كريم الرعاية وجميل العناية وفائق المتابعة والتوجيهات المباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-"، مثنياً على جميع العاملين في هذا الموسم من داخل الوزارة وخارجها، وتضافر جهود أبناء هذا الوطن المخلصين في مختلف الجهات الخدمية والأمنية.

انخفاض نسبة المفترشين والمتسولين من نجاحات هذا الموسم

ولفت إلى أن المعتمرين كانوا يأتون إلى المملكة قبل عشرة أعوام من طريق شركات أجنبية تُنظم لهم شؤون الإعاشة والنقل وغيرها، وكانوا يصادفون شركات وهمية، إلا أن النظام الالكتروني للعمرة الذي تعمل به الوزارة حالياً قوي ويضم شركات قوية وقادرة على خدمة المعتمرين.وكشف أن عدد الشكاوى انخفض بشكل ملحوظ في موسم هذا العام. وأضاف: "عدد المعتمرين الذين لم يغادروا المملكة بلغ نحو 11 ألف معتمر، نأمل أن يغادروا المملكة قبل بدء موسم الحج، ومن المؤشرات الايجابية هذا العام ايضا انخفاض نسبة المفترشين والمتسولين، إضافة إلى اختفاء تكدس المعتمرين في المطارات، بفضل التطوير في التفويج الالكتروني أو المغادرة الالكترونية، الذي يشمل التحقق من وجود كل الحجوزات الخاصة بمعتمري الخارج في جداول رحلات الطيران المدني، لتفادي تأخير المعتمرين عن المغادرة بعد أدائهم العمرة، كما يشمل النظام تولي فرق المراقبة قراءة "باركود" كشف التفويج لمتابعة المخالفات، ويتحمل المسؤول عن التفويج الخاطئ سواء من شركات العمرة أو شركات الطيران مسؤولية سكن وإعاشة وتدبير حجوزات بديلة للمعتمرين، لضمان مغادرة المعتمرين ضمن تنظيم واضح".

وأوضح وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى رواس أنه تم اصدار 5138301 تأشيرة عمرة خلال موسم هذا العام، مشيراً إلى أن عدد التأشيرات انخفض نحو ثلاثة في المئة عن العام الماضي، وفقا لتوجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تستهدف خفض أعداد معتمري الخارج خلال الموسم الجاري، عبر منح الفرصة لأكبر عدد من القادمين بحسب خطط واضحة تلزم بمغادرة المعتمرين خلال 15 يوماً وتمنع بقاءهم فترة أطول، نظراً لمشاريع التوسعة العملاقة القائمة حالياً في المسجد الحرام.

خطة إلزام المعتمرين بالمغادرة المنظمة لاستقبال أكبر عدد من القادمين

ولفت إلى أن توجيهات وزير الحج شددت على ضرورة العمل بتنظيم واضح خلال موسم العمرة، من خلال تطبيق آلية التفويج الإلكتروني الكامل والصحيح لأول مرة لتفويج المعتمرين، إذ أن آلية التفويج الإلكتروني تضمن التحقق من وجود الرحلات في جداول الطيران المدني التي تعتبر الأساس الذي تبنى عليه عمليات تفويج المغادرة النهائية للمعتمرين، ولا يكتفى فقط ببطاقات صعود الطائرة.

تكريم "الرياض"

كرم وزير الحج الدكتور بندر حجار صحيفة "الرياض" لمشاركتها في انجاح فعاليات موسم العمرة، بنشرها عدد من التقارير والاخبار ومتابعة أخبار الوزارة أولا بأول.

وكرم حجار أيضاً، المسوؤلين الذين أسهموا في نجاح موسم العمرة، والعاملين في شؤون خدمة ضيوف الرحمن من قطاعات الوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى عدد من المتقاعدين في الوزارة، ومجموعة ممثلي وسائل الإعلام الذين كان لهم الدور الرئيس في إبراز دور الوزارة والمشاريع التي تنفذها المملكة في خدمة جموع المعتمرين الغفير.

وأعرب متقاعدين عن عظيم شكرهم وتقديرهم للمسوؤلين في وزارة الحج وعلى رأسهم وزير الحج، وتكريمهم عرفاناً بالجميل والجهود التي قدموها خلال السنوات التي قضوها في العمل في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وقال المتقاعد ضيف الله المجنوني: "الحمد لله. قضيت سنوات طويلة في خدمة ضيوف الرحمن في مواسم العمرة والحج، وأشكر وزير الحج على هذا التكريم الذي ليس بمستغرب على المسوؤلين في بلدنا، اعترافا بالجميل والجهود التي بذلتها".

فيما أكد المتقاعد أحمد مراد أن التكريم غمره بالسعادة بعد سنوات الخدمة الطويلة داخل أروقة وزارة الحج. وقال: "قضيت فيها سنوات عدة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وهو شرف لنا. وأشكر المسؤولين في وزارة الحج وعلى رأسهم الوزير على هذا التكريم في ليلة وفاء لموظفي الوزارة".

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