وكيل نقابة المحامين بالسويس: أمارس عملى بكل شفافية ولم يتم التحقيق معى

قال حلمى مرسى وكيل نقابة المحامين بالسويس، إن ما تردد على لسان ائتلاف المحامين بالسويس، أنه تم تحويله للتحقيق وتقديمهم طلب إلى مجلس نقابة المحامين، وبذلك هو أمر عار من الصحة وغير دقيق.

موضحا لـ"اليوم السابع" أنه يمارس عمله دون أى معوقات، وأن كل إنسان له حرية التعبير برأيه سواء مؤيد أو معارض للأحداث التى تمر بها البلاد حاليا.

كان ائتلاف المحامين قد أصدر بيانا فى 22 أغسطس، يطالبون بتنفيذ اللائحة على كل من يخالف قوانين النقابة والتحدث باسمهم فى وسائل الإعلام، والإدلاء برأيه فى الأمور السياسية، رافضين لحديث وكيل النقابة آنذاك لقناة الجزيرة القطرية، موضحين أنهم قدموا طلبا للتحقيق مع وكيل النقابة وهو ما نفاه مرسى.