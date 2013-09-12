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بالفيديو .. كيف استقبل رونالدو بيل في ظهوره الأول في ريال مدريد؟

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بالفيديو .. كيف استقبل رونالدو بيل في ظهوره الأول في ريال مدريد؟ بالفيديو .. كيف استقبل رونالدو بيل في ظهوره الأول في ريال مدريد؟

ربما تكون الصدفة هي التي جعلت كريستيانو رونالدو نجم الملكي أول مستقبلي جاريث بيل المنضم حديثا لصفوف ريال مدريد من توتنام هوتسبر في صفقة بلغت 100 مليون يورو.

وخاض بيل أول مران له مع ريال مدريد يوم الأربعاء بينما لم يشارك رونالدو المصاب في التدريبات الجماعية للإصابة.

وفور نزول بيل من سيارته كان رونالدو أول من واجهه وقام بمصافحته يدا بيد، ثم توجها سويا إلى غرفة ريال مدريد.

وقام بيل بمصافحة الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان، ثم توجه برفقة زميله السابق في توتنام لوكا مودريتش إلى ملعب التدريب.

وأجرى بيل عدة تدريبات بدنية وبالكرة في ظهوره الأول خلال تدريبات ريال مدريد.

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فيديو اليوم السابع

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