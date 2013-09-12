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الإسماعيلي يشحن الدكة بالناشئين .. ومازال يبحث عن الأساسيين

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الإسماعيلي يشحن الدكة بالناشئين .. ومازال يبحث عن الأساسيين الإسماعيلي يشحن الدكة بالناشئين .. ومازال يبحث عن الأساسيين

يبحث محمد وهبه المدير الفني للإسماعيلي عن لاعبين ذو خبرة للدخول في القوام الأساسي للدراويش في الموسم المقبل.

وقال وهبة لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "لدينا تسعة لاعبين كبار هم القوام الأساسي للفريق بجانب 12 صاعدا سيحتلون مقاعد البدلاء".

وأضاف "حتى الآن مازلنا نبحث عن لاعبين خبرة لتدعيم القوام الأساسي للفريق".

وأشار وهبه إلى أنه لم يعترض على ضعف الإمكانيات والدعم، ولكنه لن يضم لاعبا جديدا إلا وإن كان إضافة قوية للفريق.

واختتم "لم أجد في اللاعبين الجدد أي بشرى، ولكن لن أيأس وسأواصل استشارة الخبراء للوصول لأفضل أسماء يمكن التدعيم بها في ظل هذه الإمكانيات".

ورحل عن الإسماعيلي أكثر من لاعب هذا الصيف مثل أحمد خيري للأهلي وعمر جمال الذي احترف في ليبيا.

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