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حزب التحالف الشعبي يطلق حملة “دستورنا” لتوعية المواطنين بمواد الدستور

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حزب التحالف الشعبي يطلق حملة “دستورنا” لتوعية المواطنين بمواد الدستور حزب التحالف الشعبي يطلق حملة “دستورنا” لتوعية المواطنين بمواد الدستور

أطلق حزب التحالف الشعبي الاشتراكى حملة “دستورنا” تستهدف الحملة تظيم أنشطة جماهيرية في الأحياء والقري بجميع المحافظات لتوعيه الجماهير بالمواد التى يجب أن يتضمنها الدستور، وسوف تصدر الحملة أوراق للتوعية بهذه المواد التى تتمثل في ضمان مبدأ المواطنة و الديمقراطية، والفصل بين السلطات وصون الحريات العامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية .

ومن المقرر أن تجرى مجموعة الحملات الجماهيرية بأمانة العمل الجماهيري بالحزب اتصالات بالأحزاب والمجموعات السياسية لدعوتها للانضمام لهذه الحملة من أجل تنسيق الجهود وتفعيل العمل المشترك حول هذه القضية المهمة.

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