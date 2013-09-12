أبرز مطالب موظفى الطب الشرعى بمذكرتهم لـ"العدل" للمساواة بموظفى الوزارة

علم "اليوم السابع" أن أبرز المطالب التى تم عرضها على الدكتور عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى، من قبل موظفى الطب الشرعى، هى المساواة بموظفى وزارة العدل فى صرف مكافأة 3 شهور، نظير جهودهم المضاعفة التى بذلوها، كما طالبوا بتأمين مشرحة زينهم حتى لا يتم التعدى على الفنيين من قبل الأهالى الذين لهم جثث بالمشرحة، وشراء معدات وآلات حديثة للتشريح، بالإضافة إلى رفع بدل حالة التشريح للجثث من 1.25 قرشاً إلى 30% من قيمة أمر التقدير الذى يرسل إلى الوزارة.

بالإضافة إلى أنه تم مناقشة رفع بدل العدوى من 8 جنيهات إلى 500 جنيه، وذلك ليتناسب مع الأمراض المعرضين لها أثناء التشريح، والعمل بالكوارث دون مقابل أو مكافآت رغم القيام بالعمل لمدة تتجاوز الـ72 ساعة متواصلة دون أى أجر زائد، ورفع أمر تقدير إلى 500 جنيه، بالإضافة إلى تحديد بدل للعمل بعد ساعات العمل الرسمية حتى ساعة متأخرة من الليل وعدم وجود مقابل.

يذكر أنه قد انتقل فريق من مصلحة الطب الشرعى، ظهر أمس الثلاثاء، مكون من 5 من موظفى شئون العاملين، ممثلين عن الموظفين، والفنيين إلى وزارة العدل، وذلك بعد تحديد موعد مع الدكتور عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى، لعرض طلباتهم وشكاواهم.