وزير الشباب: غياب برنامج لبعض الأنشطة فى الوزارة يجعلها لا تصل للشباب

اعترف المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، بوجود قصور فى بعض الأنشطة فى وزارة الشباب، وأن بعض التسهيلات والامتيازات التى تقدمها الوزارة لا تصل إلى كل الشباب لغياب برنامج واضح يحددها بالإضافة إلى تدخل المحسوبية والمجاملات، مؤكداً أنه فى الفترة القادمة سيكون هناك برنامج واضح يمنع ذلك.

وأكد "عبد العزيز" خلال لقائه بقيادات حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لتدعيم ومناقشة مبادرة "أم الدنيا" التى أطلقها الحزب لتنشيط السياحة بوجود وزراء الطيران والقوى العاملة والهجرة، أن الوزارة أمام تحدى حقيقى لتنشيط السياحة.

مشيراً إلى أن الوزارة خصصت بيوتاً للشباب وتحملت أسعار تنقلاتهم للذهاب إلى أهم المناطق السياحية فى مصر لتنشيط السياحة وعمل ترويج سياحى بها.

مطالباً وزير الطيران بعمل تذاكر بأسعار خاصة للشباب تحت سن 30.

واستنكر وزير الشباب، عدم وجود ملعب كرة قدم بجنوب سيناء لجذب فرق من جميع دول العالم لعمل بطولات فى مصر، مشيراً إلى أن جنوب سيناء من أهم وأكثر المناطق أماناً لتلك الأعمال، وتابع "عبد العزيز"، "لدينا الأموال ولدينا الأماكن التى يسكنها الشباب لترويج وتدعيم الشباب، ولكن ينقصنا الجانب الفنى من جانب الحكومة لاستغلال الشباب فى مجال تنشيط السياحة.