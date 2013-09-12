خبير أمنى يقترح تجنيد الشباب إجباريا لتشكيل جيش "الدفاع الشعبى"

اقترح الخبير الأمنى، عبد الرحمن سيد، دعوة الشباب للتجنيد الإلزامى لمن ينطبق عليهم شروط التجنيد، لتشكيل جيش "الدفاع الشعبى"، يتولى حماية المنشآت الحيوية ومساندة الشرطة فى ضبط الأمن، حتى يعود الجيش لدوره فى حماية الحدود، مشيرا إلى أن جيش الدفاع الشعبى سيكون تحت قوة وزارة الداخلية، حتى لا يتهم الجيش بمخالفة اتفاقية "كامب ديفيد" التى تحدد عددا محددا لأفراد الجيش، ولكن فى الوقت نفسه سيكون هذا الجيش تحت قيادة قيادات من القوات المسلحة.

وأضاف "سيد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن العملية الإرهابية التى وقعت صباح أمس الأربعاء، واستهدفت جهاز المخابرات العسكرية، تدل على تورط أجهزة مخابرات أجنبية بالعمليات الإرهابية التى تحدث فى سيناء، بغرض إظهار الجيش بصورة غير القادر على حماية منشآته، وهو ما يفتح الطريق أمام احتلال إسرائيل سيناء بحجة حماية أمنها عقب فشل الجيش المصرى.