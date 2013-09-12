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أنصار المعزول بسوهاج يعتدون علي عضو حركة تمرد بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية

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أنصار المعزول بسوهاج يعتدون علي عضو حركة تمرد بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية أنصار المعزول بسوهاج يعتدون علي عضو حركة تمرد بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج بلاغ من مركز شرطة طما من محمد احمد عبد العزيز سن 29 مدرس ومقيم شارع الجمهورية بمدينة طما، وعضو بحركة تمرد، مُصاب باشتباه كسر باليد اليمني وجرح متهتك بها واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.

وأفاد البلاغ بأنه عقب الانتهاء من قيام بعض الأشخاص المنتمين للتيارات الاسلامية بمسيرة بمدينة “طما” مؤيدة للرئيس المعزول، قام كل من علاء السيد محمد الازرق وعطية القبيصي وياسر الخولي، مقيمين مدينة طما ينتمون للتيارات الاسلامية بالتعدي عليه بالضرب واحداث اصابات، وقيام الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحيازته دون حدوث اصابات، وذلك بسبب انتماؤه لحركة تمرد.

كلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعه وضبط المتهمين والسلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم وأُخطرت النيابة للتصرف.

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