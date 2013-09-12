حزب النور يستنكر قرار وزير الأوقاف بغلق المساجد الصغيرة والزوايا

استنكر شريف طه المتحدث الإعلامى باسم حزب النور قرار وزير الأوقاف بغلق المساجد الصغيرة والزوايا وقصر الصلاة على مساجد الأوقاف ومنع الخطباء من غير الحاصلين على مؤهل أزهري من اعتلاء المنبر.

وقال طه في تصريح مساء اليوم إذا كان المصلون يفترشون الطرقات فى صلاة الجمعة فكيف لو أغلقت الكثير من المساجد الفرعية.

> وقال طه “مع إقرارنا بدور الأزهر الشريف واحترامنا له ولمكانته، إلا أننا نرفض حصر أهلية الدعوة فى الأزهريين فقط, مضيفا أن هناك من مارسوا الدعوة ولاقوا قبولا كبيرا في الشارع المصري التزاما منهم بالمنهج الوسطى للدين الحنيف.

> وأضاف طه إن العلاج فى وضع اختبارات تكون كاشفة عن الأهلية بمعايير علمية ودعوية وليس بمعايير أمني أو الولاء للسلطة.

> وكان الدكتور مختار جمعه وزير الأوقاف قرار استبعاد خطباء المكافأة من غير الحاصلين على مؤهلات أزهرية، مؤكدا أن القرار جاء لصالح الدعوة وحفاظا على سياسة الوزارة بالمساجد لضمان خطاب وسطى معتدل.

أ ش أ