السيطرة على حريق بجهاز التفحيم بشركة السويس لتصنيع البترول

تمكن الدفاع المدنى والأمن الصناعى بشركة السويس لتصنيع البترول مساء اليوم، من السيطرة على حريق فى وحدة رقم 12 بجهاز التفحيم بالشركة، حيث انطلقت إنذارات الطوارئ بالشركة فور نشوب الحريق الذى تم السيطرة عليه خلال دقائق.

> وقال مصدر مسئول بالشركة لـ"اليوم السابع" إن الحريق لم يخلف أى خسائر بالشركة، مؤكدا على أن الحريق يأتى ضمن مسلسل الإهمال وعدم الصيانة بشكل دورى، مطالبا الدولة بسرعة تطوير جهاز التفحيم الذى يعانى الإهمال.

> يذكر أن جهاز التفحيم وعدد من الأجهزة والوحدات بالشركة لم يتم صيناتها فضلا عن عدم الاهتمام بالإحلال والتجديد لجهاز التفحيم الذى تم تركيبه فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.