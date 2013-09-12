أحمد ياسرالكومى يكتب: المصريون بالخارج ومفاهيم خاطئة

عقب الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو المجيدة وخروج الملايين فى كافة أنحاء الجمهورية وانحياز القوات المسلحة للإرداة الشعبية وللثورة المجيدة.. بعد كل هذا لم يقتنع بعض المصريون بل أقول قلة منهم لم يقتنعوا بأن هناك ثورة قامت ضد نظام فاسد وهو نظام الإخوان، وهناك بعض المصريين المغتربين بالخارج الذين ينتمون للإخوان أو المؤيدين لهم يروجون أن ما حدث بمصر هو انقلاب عسكرى- على حد قولهم- ويهينون القضاء والجيش والشرطة، وهذا رأيته بعينى.

مما دفع بعض الناس سواء من أهل هذه البلاد أو الجنسيات المختلفة للتعاطف مع الإخوان، ولذلك أطالب الحكومة المصرية ووزارة الخارجية أن ترسل إلى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج لتلتقى بالمصريين هناك لأنهم خير من يدافع عن بلادهم.

لتوضيح ماشهدته البلاد من أحداث أو ما تشهده حاليا وأطالب وسائل الإعلام المختلفة أن يكون هناك ترجمة لجميع اللغات لوصف ما يحدث بمصر.