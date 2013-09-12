التحالف الشعبى بالإسماعيلية يطلق حملة "دستورنا" لتوعية المواطنين

قال مسعد حسن على، أمين حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسماعيلية، إن الحزب بدأ فى تفعيل حملة "دستورنا"، والتى أطلقها الحزب مركزياً، مؤكداً أن الحملة تستهدف تنظيم أنشطة جماهيرية فى الأحياء والقرى بجميع المحافظات لتوعية الجماهير بالمواد التى يجب أن يتضمنها الدستور.

وأضاف أن الحملة سوف تصدر أوراقاً للتوعية بهذه المواد التى يجب أن تضمن مبدأ المواطنة والديمقراطية، والفصل بين السلطات وصون الحريات العامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن مجموعة الحملات الجماهيرية بأمانة الحزب تجرى اتصالات بالأحزاب والمجموعات السياسية لدعوتها للانضمام لهذه الحملة، من أجل تنسيق الجهود وتفعيل العمل المشترك حول هذه القضية المهمة.