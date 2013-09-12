الشؤون البلدية في أبوظبي تنظم دورة في «إتيكيت العمل»

نظمت دائرة الشؤون البلدية على مدى خمسة ايام بالتعاون مع شركة إتيكيت للاستشارات، دورة تدريبية في مجال الإتيكيت والبروتوكول الدولي.

وشارك في الدورة عدد كبير من الموظفين المتخصصين في خدمة العملاء في دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية.

وتناولت الدورة التدريبية التي قدمها المستشار محمد المرزوقي المدير العام لشركة إتيكيت للاستشارات، السلوكيات التي يجدر علينا تطبيقها في العمل وأفضل الأساليب والممارسات العالمية الخاصة بإتيكيت العمل والبروتوكول الدولي وكيفية اتباع الأساليب والمهارات السلوكية الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لمتعاملي النظام البلدي في الإمارة، وتلك المتعارف عليها دوليا في مختلف المناسبات والمحافل الدولية، وذلك بما يتناسب مع الثقافة المحلية.