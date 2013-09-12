أنور قرقاش: دعم الصومال يثمر أمنا وأملا

أكد معالي الدكتور محمد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية استمرار الدعم الإماراتي للصومال لتحسين ظروفه الأمنية والتنموية، ومساعدته على التخلص من القرصنة البحرية وآثارها، وإنهاء معاناة شعبه مما يعانيه من فقر وانعدام الأمن. جاء ذلك في تدوين لمعاليه على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي " تويتر" بمناسبة انعقاد مؤتمر القرصنة البحرية.

وأضاف أن الوضع في ما يتعلق بالقرصنة البحرية في تحسن ويرتبط ذلك بتحسن ظروف الصومال ومع هذا يجب أن تستمر جهودنا في دعم الصومال أمنيا وتنمويا.الدعم الإماراتي للصومال مستمر ومقدر وجهودنا مع الشركاء الآخرين يثمر أمنا وأملا.

من جهة اخرى استقبل معالي الدكتور أنور قرقاش ميريا اغويرو وزيرة خارجية جمهورية الهندوراس وويلفريدو سيراتو وزير المالية. وجرى خلال اللقاء الذي جاء على هامش المؤتمر بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.