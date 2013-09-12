أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

أنور قرقاش: دعم الصومال يثمر أمنا وأملا

Google+ Print
أنور قرقاش: دعم الصومال يثمر أمنا وأملا أنور قرقاش: دعم الصومال يثمر أمنا وأملا

أكد معالي الدكتور محمد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية استمرار الدعم الإماراتي للصومال لتحسين ظروفه الأمنية والتنموية، ومساعدته على التخلص من القرصنة البحرية وآثارها، وإنهاء معاناة شعبه مما يعانيه من فقر وانعدام الأمن. جاء ذلك في تدوين لمعاليه على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي " تويتر" بمناسبة انعقاد مؤتمر القرصنة البحرية.

وأضاف أن الوضع في ما يتعلق بالقرصنة البحرية في تحسن ويرتبط ذلك بتحسن ظروف الصومال ومع هذا يجب أن تستمر جهودنا في دعم الصومال أمنيا وتنمويا.الدعم الإماراتي للصومال مستمر ومقدر وجهودنا مع الشركاء الآخرين يثمر أمنا وأملا.

من جهة اخرى استقبل معالي الدكتور أنور قرقاش ميريا اغويرو وزيرة خارجية جمهورية الهندوراس وويلفريدو سيراتو وزير المالية. وجرى خلال اللقاء الذي جاء على هامش المؤتمر بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية