حوادث السير أودت بحياة 121 شخصا في دبي

أكد اللواء المستشار المهندس محمد سيف الزفين، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الإحصائيات سجلت وقوع 121 وفاة في حوادث سير بدبي منذ بداية العام، مشيرا إلى أن زيادة عدد الوفيات ليس مؤشرا خطرا كما يعتقد البعض، مرجعا ذلك إلى زيادة عدد السكان في دبي بحوالي 800 الف نسمة حسب الاحصائيات الأخيرة لتعداد السكان في الإمارة والتي قدرت العام الماضي بـ3 ملايين و200 الف نسمة.

ولفت الزفين إلى أن حوادث الدهس تشكل ثلث اعداد الوفيات وهو أمر يحتاج إلى العديد من التدابير للحد منها، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من المتوفيين من الجنسيات الآسيوية لذلك تمت مخاطبة الشركات لتوعية عمالها لمنعهم من عبور الشوارع خاصة السريعة في غير الأماكن المخصصة.

زيادة فعلية

ولفت مدير الادارة العامة للمرور في شرطة دبي إلى أن هناك زيادة فعلية في حالات الوفيات الناتجة عن حوادث السير في الامارة، حيث إنها تقاربت مع اجمالي الوفيات خلال العام الماضي بأكمله والتي وصلت فيه حالات الوفيات إلى 124 حالة وفاة بنسبة 3 % لكل مئة ألف من السكان.

وقال: إن الفترة المقبلة ستشهد اجراءات جديدة تجاه تلك الحوادث مطالبا بضرورة وجود لجنة مشتركة بين الادارة العامة لمرور دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، لدراسة المواقع التي تقع عليها حوادث الدهس، والعمل على اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من تلك الحوادث. أضاف: إن بعض طرق الامارة يوجد عليها جسور للمشاة، او اماكن مخصصة لعبور المشاة لكن البعض يخالف ويسير بطرق عشوائية مما يعرضهم لحوادث الدهس.

وكشف عن أنه تقدم بمقترح لتشكيل اللجنة إلى القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكدا أن وجودها سوف يحل أي اشكاليات قد تكون سببا في وقوع هذه النوعية من الحوادث، والعمل من اجل الحد منها إلى أدنى درجة.

وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين

أفاد اللواء محمد سيف الزفين بوقوع حادث تصادم بين مركبتين في الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الأول على شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل القرية العالمية بالاتجاه إلى إمارة أبوظبي، مسفراً عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين تراوحت إصاباتهم بين البليغة والمتوسطة. ووقع حادث آخر في الساعة الحادية عشرة والنصف مساء اليوم نفسه حيث تصادمت مركبتان وتدهورت إحداهما على شارع الشيخ محمد بن زايد، وأسفر عن وفاة قائد إحدى المركبتين وهي من نوع نيسان باترول.