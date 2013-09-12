الاحتلال يحاكم 3 أشخاص بينهم إسرائيلى فى القدس بتهمة دعم حماس

دانت محكمة الاحتلال المركزية بالقدس المحتلة اليوم الأربعاء ثلاثة أشخاص بينهم إسرائيلى بتهمة التعامل وتنفيذ أنشطة من شأنها دعم حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن المحكمة دانت كلا من أحمد عليان وكفاح سرحان ويعكوف آبى آساف بتهمة المشاركة بأنشطة تدعم حركة "حماس"، دون أن توضح طبيعة هذه الأنشطة.

وتشن شرطة الاحتلال بالقدس حملات اعتقال وملاحقة شبه يومية تطال مواطنين مقدسيين بتهمة الانتماء لأحد فصائل المقاومة.

من جهة أخرى، أصيب نحو 95 طالبا فلسطينيا بحالات اختناق جراء تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال قرب جامعة القدس فى بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت عشرات القنابل الغازية باتجاه الطلبة، أصيب على إثرها العشرات منهم.مضيفة أن تصدى الطلبة لقوات الاحتلال أجبرتهم على الانسحاب من محيط الجامعة.

وتقع جامعة القدس فى منطقة أبو ديس على تلة مرتفعة بعيدة عن أى أحداث أو تجمعات سكنية، وتضم نحو 12 ألف طالب، وأدى تمركز دوريات حرس الحدود الإسرائيلية على بواباتها وقيامها بفحص هويات الطلاب والطالبات بصورة استفزازية إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الطرفين ساعد فى تأجيجها اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المسجد الأقصى المبارك بمناسبة ما يسمى الأعياد اليهودية.