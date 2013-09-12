أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 33 على الأقل فى انفجار سيارة ملغومة قرب مسجد شيعى فى بغداد

Google+ Print
مقتل 33 على الأقل فى انفجار سيارة ملغومة قرب مسجد شيعى فى بغداد مقتل 33 على الأقل فى انفجار سيارة ملغومة قرب مسجد شيعى فى بغداد

قالت الشرطة ومصادر طبية إن هجوما منسقا بسيارة ملغومة ومهاجم انتحارى استهدف مسجدا شيعيا فى بغداد مساء اليوم الأربعاء، أدى إلى مقتل 33 شخصا على الأقل.

وانفجرت السيارة الملغومة أثناء خروج المصلين من المسجد وعندما سارع المارة للمساعدة فجر مهاجم انتحارى نفسه وسطهم.

ورأى رجال من الشرطة رجلا ثانيا يهم بتفجير حزام ناسف ونجحوا فى الإمساك به لكن الجمهور الغاضب تغلبوا على رجال الشرطة وطعنوا المهاجم حتى الموت.

وأصيب 55 آخرون بعضهم فى حالة حرجة فى الانفجاريين فى منطقة كسرى فى شمال غرب بغداد.

ولم يتضح على الفور من الذى نفذ الهجوم لكن الإسلاميين المتشددين السنة استعادوا قوتهم هذا العام وباتوا يشنون هجمات شبه يومية.

وأدت الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من عامين فى سوريا إلى تأجيج التوترات الطائفية فى العراق وفى المنطقة.

وطبقا لتقارير الأمم المتحدة قتل نحو 800 عراقى فى أغسطس حيث وقع ما يزيد على ثلث الهجمات القاتلة فى بغداد.

ومنذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق قبل 18 شهرا أثار تزايد إراقة الدماء المخاوف من عودة المذابح الطائفية التى بلغت ذروتها فى عامى 2006 و2007 حيث وصل عدد القتلى أحيانا إلى ثلاثة آلاف قتيل شهريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365