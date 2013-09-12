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الزمالك يريح شيكابالا وعيد

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الزمالك يريح شيكابالا وعيد الزمالك يريح شيكابالا وعيد

منح حلمي طولان المدير الفني للزمالك راحة للثنائي الدولي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد عيد عبد الملك بعد العودة من معسكر المصري الذي فاز على غينيا بنتيجة 4-2 يوم الثلاثاء.

وشارك شيكابالا وعيد في المباراة وقدما أداء متميزا في ختام مشوار بالدور الأول لتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي يوم الأربعاء أن ثنائي الهجوم الأبيض قد حصلا على راحة من تدريبات الأبيض يوم الأربعاء الذي أقيم على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي.

بينما خاض عمر جابر التدريبات كونه لم يشارك في لقاء غينيا.

وتقرر إقامة مباراة الأهلي والزمالك على ملعب الجونة في الثالثة عصرا ويحتاج الغريمين نقاط المباراة بحثا عن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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