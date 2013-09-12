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"الأطباء" تنتقد التشكيل الجديد للجنة التأمين الصحي

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"الأطباء" تنتقد التشكيل الجديد للجنة التأمين الصحي "الأطباء" تنتقد التشكيل الجديد للجنة التأمين الصحي

كتب : محمد سليمان الأربعاء 11-09-2013 22:28

انتقدت النقابة العامة للأطباء، برئاسة الدكتور خيري عبد الدايم، التشكيل الجديد للجنة التأمين الصحي، التي شكلتها الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان برئاستها.

وأكدت نقابة الأطباء، في بيان لها اليوم، أن اللجنة افتقدت إلى وجود قامات كبيرة لها باع طويل في مجال التأمين الصحي، مثل الدكتور نبيل المهيري رئيس هيئة التأمين الصحي سابقا، والدكتور سمير فياض رئيس المؤسسة العلاجية سابقا، والدكتور يحيى طموم رئيس هيئة التأمين الصحي سابقا، والدكتور سمير ضيائي رئيس هيئة التأمين الصحي سابقا.

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