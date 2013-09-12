المساعيد: سنعيد للبرلمان تعديلات خصخصة «الكويتية» التي أقرّها المجلس المنحل

كونا - كشف أمين السر المساعد لنقابة الخطوط الجوية الكويتية بلال المساعيد ان النقابة ستعيد لمجلس الأمة الحالي التعديلات على القانون التي اقرها المجلس المنحل مؤكدا ان النقابة تسهم حاليا في عملية تحديث أسطول الشركة.

>واستعرض المساعيد خلال مؤتمر الاتحاد الدولي الاقليمي الثاني لعمال النقل الذي بدأ فعالياته أمس بمشاركة الكويت وممثلي 12 دولة عربية في العاصمة الأردنية عمان دور النقابة في عملية خصخصة الخطوط الجوية الكويتية والتعديلات التي ادخلتها النقابة على قانون خصخصة «الكويتية» وأثرها على العاملين بالمؤسسة.

>وقال ان «الكويت تترأس لجنة العمل العربي بالاتحاد الدولي للنقل برئاسة رئيس نقابة الخطوط الجوية الكويتية عبدالله سيف الهاجري منذ أبريل العام 2011 وقدمنا دعما لنقابة الخطوط الجوية العراقية وخلال المؤتمر سندعم الأشقاء الفلسطينيين ونسعى لانشاء منظومة خليجية ضمن اللجنة العربية داخل الاتحاد».

>وانتخب المشاركون في المؤتمر الكويتي فارس الصواغ نائبا لرئيس اللجنة الاقليمية للنقل البري التابعة للاتحاد الدولي لعمال النقل والكويتية منى القيسي عضوا في اللجنة الاقليمية للمرأة في العالم العربي التابعة للاتحاد.

>وبحث المؤتمر دور الحركة العمالية في قطاع النقل وسبل الحفاظ على حقوقها وتعزيز مكتسباتها واستعرض الوفد الكويتي خلال المؤتمر الذي بدأ اعماله التحضيرية وانتخاب اللجان في الثامن من الشهر الجاري التجربة النقابية الكويتية ودورها في تعزيز العمل النقابي في قطاعات النقل في الكويت.

>وقال رئيس اتحاد الهيئات والمؤسسات علي السكوني انه قدم خلال المؤتمر رؤية النقابة لقطاع الموانئ في الكويت مؤكدا أهمية خصخصة القطاع «للاستفادة من قدرات القطاع الخاص في مجال التطوير والتوسع في فرص العمل وزيادة الأجور ورفع الانتاجية».

>من جانبها، عرضت عضوة اللجنة النسائية بنقابة الخطوط الجوية الكويتية ميثه سليمان دور لجنة المرأة في المساعدة في حل قضايا النساء العاملات في المؤسسة ومجموعة الانشطة التي تنظمها اللجنة للنساء العضوات وآليات توسع مشاركة النساء في العمل النقابي ودعم المرأة الكويتية العاملة.

>من جهتها، استعرضت ممثل نقابة العاملين في مؤسسة الطيران المدني منى القيسي أمام المشاركين انجازات نقابة الطيران المدني ودورها في دعم حقوق العاملين وتعزيز مكتسباتهم ومساعي النقابة لاقرار مساواة النساء بالرجال في الوظائف الاشرافية.

>وأشادت القيسي بدور المنظمة الاقليمية للنقل في بحث قضايا المرأة وآليات تعزيز دورها في مواقع العمل وفي العمل النقابي.

>من جهته، أكد ممثل نقابة وزارة المواصلات في المؤتمر عيد العازمي أهمية المشاركة الكويتية في المؤتمر بهدف تبادل الخبرات وعرض التجربة الكويتية في هذا المحفل المهم الذي يجمع ممثلي 12 دولة عربية.

>وبحث المشاركون في جلسات فرعية أوضاع عمال النقل في قطاع الموانئ في العالم العربي وأوضاع النساء العاملات في النقل في العالم العربي والشباب العاملين في قطاع النقل في العالم العربي.

>وأشار الى ان المؤتمر سيبحث المتغيرات السياسية التي يمر بها العالم العربي والكيفية التي يمكن بها دعم العمال العرب وحقوقهم.

>يمثل الكويت في المؤتمر رئيس نقابة الموانئ نائب رئيس اتحاد الهيئات والمؤسسات علي السكوني وأمين الصندوق صالح العسلاوي وعن نقابة الخطوط الجوية الكويتية أمين السر المساعد بلال المساعيد وعضو مجلس ادارة النقابة أحمد العنزي وعضوة اللجنة النسائية ميثه سليمان وعن نقابة العاملين في مؤسسة الطيران المدني منى القيسي وعن نقابة وزارة المواصلات عيد العازمي وفارس الصواغ.

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شبكةعيونالإخبارية

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