فيديو .. مهاجم إنبي يلحق بكتيبة المصريين في البرتغال

انضم أحمد مختار لاعب شباب إنبي إلى أوليفرنسي البرتغالي في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.

وقال ممدوح عيد وكيل أعمال اللاعب لـFilGoal.com "مختار وقع صباح الأربعاء على عقد انضمامه لأوليفرنسي لمدة موسم واحد".

ويلعب أوليفرنسي في دوري الدرجة الأولى البرتغالي ويحتل المركز الـ17 بعد مرور أربعة أسابيع.

وأضاف عيد "مختار كان ضمن قائمة منتخب الشباب التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية بالجزائر وكأس العالم بتركيا، ولكنه تعرض لإصابة حرمته من المشاركة في البطولتين".

وأكمل "اللاعب خاض فترة علاج وإعداد طويلة في البرتغال وانضم لأوليفرنسي من أجل بدأ مشواره الاحترافي من جديد".

ويبلغ مختار من العمر 21 عاما ويلعب في مركز قلب الهجوم حيث يتميز ببنيان جسدي قوي حيث يبلغ طوله 190 سم.

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وانضم مهاجم إنبي السابق إلى كتيبة المصريين في البرتغال التي تضم أحمد حسن كوكا مهاجم ريو أفي وعلي غزال لاعب ناسيونال ماديرا والثنائي عمرو مختار وآدم تركي المنضمان حديثا لجيل فيسنتي.