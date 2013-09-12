مسيرة لأهالي أبو كبير لتأييد الجيش ورفض الحرب الأمريكية ضد سوريا

كتب : نظيمة البحراوى وأحمد محمود الأربعاء 11-09-2013 20:27

نظم المئات من أهالى مدينة أبو كبير بالشرقية، مساء اليوم، مسيرة حاشدة انطلقت من ميدان المحطة، وجابت عددا من الشوارع، لتأييد الجيش المصرى والفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، وإعلان رفضهم للحرب الأمريكية المزمعة ضد سوريا.

وقال أحمد الدخاخنى الناشط السياسى، إن "المسيرة تأتي للتأكيد على وقوف الأهالى بجوار الجيش المصرى والتنديد بالعمليات الإرهابية التى تستهدف جنود مصر الأبرياء بسيناء ومختلف المحافظات".

كما عبر الأهالى عن رفضهم للحرب الأمريكية المزعومة ضد سوريا، مطالبين الدول العربية بإتخاذ موقف موحد للتصدى لهذا العدوان الغاشم ووضع حد لتدخل الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا فى الشؤون الداخلية للدول العربية.