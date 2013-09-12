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عائلة المتهم بقتل إخواني في اشتباكات الجمعة بدمياط يتهمون قيادت في الجماعة بحرق منزله

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عائلة المتهم بقتل إخواني في اشتباكات الجمعة بدمياط يتهمون قيادت في الجماعة بحرق منزله عائلة المتهم بقتل إخواني في اشتباكات الجمعة بدمياط يتهمون قيادت في الجماعة بحرق منزله

كتب : سهاد الخضرى الأربعاء 11-09-2013 23:21

تقدم أحمد محمد الحفناوى، أحد أقارب حمدى الحفناوى، المتهم بقتل إبراهيم سليم أحد أنصار الرئيس المعزول، ببلاغ ضد خمسة من أعضاء جماعة الإخوان، وهم كل من "هانى البيومى رخا، مصطفى المشد" قياديان بالجماعة، وحيدر طاهر المشد، أحمد رضا أبو السعود، وعبده شوشة، ومحمد شوشة، بحرق منزل حمدى الحفناوى، وسرقة محتوياته وسرقة مبالغ مالية منه.

كان أنصار الرئيس المعزول حرقوا منزل حمدى الحفناوى مساء اليوم، وذلك عقب دفن جثمان سليم، ووصلت سيارات مطافى كفر البطيخ وكفر سعد لإخماد الحريق الهائل الذى شب فى المنزل خشية امتداده للمنازل الأخرى المجاورة.

وقال شهود عيان لـ"الوطن" أن من قاموا بحرق المنزل أخذوا محتويات منه كتبوا عبارات مسيئة لقوات الجيش والشرطة.

كان أهالى إبراهيم سليم أحد أنصار الرئيس المعزول، شيعوه اليوم، وقد لقى مصرعه إثر إصابته بطلق نارى فى الاشتباكات التى وقعت الجمعة بين الأهالى وأنصار المعزول.

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