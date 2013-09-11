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«الصحة»: 25% نسبة العجز في التمريض وبدء حركة التكليف لسده

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«الصحة»: 25% نسبة العجز في التمريض وبدء حركة التكليف لسده «الصحة»: 25% نسبة العجز في التمريض وبدء حركة التكليف لسده

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان، عن البدء في إجراءات حركة تكليف التمريض 2012-2013، مما يساهم في تغطية 25% من عجز التمريض هذا العام.

وأشارت إلى أنه «يتم العمل على زيادة أعداد الخريجين من خلال التوسع في معاهد ومدارس التمريض، خاصة في المناطق النائية والحدودية التي تعاني من عجز في أعداد أفراد هيئة التمريض».

وقالت«كوثر»، إنه «تم ندب 20 ممرضة من المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالغربية، للعمل بالمجمع الطبي بطنطا، لتشغيله بنسبة 100%، وذلك بناءً على سلسلة من الزيارات الميدانية داخل المستشفيات بمعظم محافظات الجمهورية».

 

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